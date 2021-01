Coronanieuws: testlocatie raakt 86 slijmmonsters kwijt, nog twee priklocaties open om te vaccineren

Personeel van het Catharina Ziekenhuis wordt ingeënt. vergroot

In dit liveblog praten we je vrijdag bij over alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

Hans Janssen & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De hoofdpunten:

Naast de priklocatie in Veghel zijn er vrijdag nog twee vaccinatiepunten geopend.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen donderdag 424 coronapatiënten.

In totaal 144.913 mensen die in de langdurige zorg werken, zoals verpleeghuispersoneel, hebben een afspraak gemaakt om te worden gevaccineerd.

11.10 - Stijging leden Natuurmonumenten

De coronacrisis heeft voor een historische groei van het aantal leden van Natuurmonumenten gezorgd. De vereniging kreeg er in 2020 zo'n 39.000 leden bij en 31.000 kinderen werden lid van het speciale jeugdprogramma. Dat is een verdubbeling met 2019.

De populariteit van de natuur tijdens de coronacrisis heeft ook een keerzijde, aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Het was regelmatig in de populairste natuurgebieden veel te druk om voldoende afstand te kunnen houden. Ook zaten verschillende groepen recreanten zoals mountainbikers en wandelaars elkaar in de weg. Natuurmonumenten wil dit aanpakken door gebieden in zones te verdelen en te pleiten voor het openstellen van de buitengebieden.

11.00 - Testlocatie raakt monsters kwijt

Een testlocatie van de GGD in Leeuwarden is 86 slijmmonsters zoek. Het gaat om de mensen die zich afgelopen maandag hebben laten testen. Hoe het kan dat de monsters zijn verdwenen, weet de GGD nog niet. Een groot deel van 86 mensen is al opnieuw voor een test geweest.

10.30 - Vaccinatieschema

Het vaccinatieschema dat het kabinet heeft opgesteld, kan nog worden aangepast. Dat kan gebeuren als er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de goedkeuring of levering van coronavaccins. Zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat de strategie die is vastgesteld afhankelijk is van veel factoren. De informatie die hij daarover binnenkrijgt, wisselt bijna dagelijks. "Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer en welke groep en welke volgorde."

10.15 - Nog twee priklocaties open

Naast de priklocatie in Veghel zijn nu ook twee locaties van de GGD in Utrecht en Rotterdam begonnen met vaccineren. Vrijdagochtend werden daar de eerste prikken gezet. Er worden de komende tijd zo'n 250 zorgmedewerkers uit verpleeghuizen in die regio's ingeënt.

9.30 - Nationale Holocaust Herdenking zonder publiek

De Nationale Holocaust Herdenking vindt dit jaar zonder publiek plaats. Door de coronamaatregelen gaat de gebruikelijke stille tocht niet door en bij de herdenking bij het Spiegelmonument in Amsterdam mag geen publiek aanwezig zijn. De Holocaust Herdenking vindt altijd plaats op de laatste zondag van januari.

Op zondag 31 januari is er overdag een rechtstreekse uitzending en 's avonds een uitzending met terugblik en reportages, te zien van 11.05 uur tot 12.30 uur op NPO 1 en van 19.35 uur tot 20.05 uur op NPO 2.

8.00 - Minder ernstige brandwonden met oud en nieuw

Het aantal mensen dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in één van de drie brandwondencentra in ons land is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd. Waar het een jaar geleden nog om achttien patiënten ging, waren dat er afgelopen oud en nieuw nog maar tien. De Nederlandse Brandwonden Stichting vindt nu dat een algeheel vuurwerkverbod moet worden voortgezet, maar ze pleit ook voor een veilig alternatief.

Acht van de tien patiënten waren man; zeven van de tien waren jonger dan 18 jaar. De meeste brandwonden zijn in het gezicht of op de handen en veroorzaakt door cobra's, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen. Overigens leiden ook het schieten van carbid, het gebruik van brandbare vloeistoffen in gourmetstellen en sfeerhaarden en hete vloeistoffen zoals hete thee tot brandwondenslachtoffers rond de feestdagen. Plastisch chirurg Paul van Zuijlen: "Omdat de routine tijdens de feestdagen anders is, is de kans op een brandwondenongeval vergroot."

7.30 - Hugo de Jonge te optimistisch

Een deel van de door de Europese Unie bestelde coronavaccins komt later dan minister Hugo de Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen 8 miljoen vaccins in de eerste drie maanden van dit jaar. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten komt naar voren dat er daarvan zeker 1,1 miljoen later komen. Dit betekent dat 550.000 Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge schreef, omdat van deze vaccins twee doses per persoon nodig zijn.

Het Duitse bedrijf Curavec bijvoorbeeld stelt dat zijn vaccin pas in april kan worden goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA. De Jonge verwachtte daarvan 600.000 doses in het eerste kwartaal, maar die komen dus sowieso later. Dat was toen De Jonge zijn brief verstuurde al bekend. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat hij nog niet weet hoe snel de levering na goedkeuring kan beginnen, omdat die planning nog niet is gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen vaccins kan leveren die het ministerie van VWS aankondigde voor het tweede kwartaal.

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

6.00 – Duizenden klachten over vluchten

Bij het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn sinds de opening, half december, ruim 2600 meldingen binnengekomen. De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Het zijn vooral klachten over zaken als de trage terugbetaling wanneer een vlucht is geannuleerd of het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld.

Maar er zijn ook complimenten, bijvoorbeeld voor vakantieparken die geld terugbetalen in plaats van een voucher te verstrekken, voor de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn sinds vorig voorjaar vakanties en reizen geannuleerd of omgeboekt. Luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites houden zich daarbij volgens de Consumentenbond niet altijd aan de regels.

5.50 – ‘Geef zwervers langer onderdak’

Gemeenten moeten de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen tot april openhouden. Dit vinden het Rode Kruis en branchevereniging Valente. Bij het Rode Kruis melden zich steeds meer mensen die dak- en thuisloos zijn geworden, nadat ze hun baan hadden verloren of op een andere manier financieel in de problemen zijn geraakt door de aanhoudende coronacrisis.

Valente, de branchevereniging voor onder meer opvanglocaties, laat weten dat deze winter door corona het extra lastig maakt voor de meest kwetsbare mensen. Opvanglocaties hebben door de anderhalve metermaatregel een lagere capaciteit, terwijl de vraag naar opvang toeneemt. Bovendien zijn locaties als hotels en sporthallen nu minder beschikbaar.

5.40 Vaccin lijkt te werken tegen virusmutatie

Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken. Dat meldt de Amerikaanse farmaceut na een laboratoriumstudie die door het bedrijf samen met wetenschappers van de Universiteit Texas is uitgevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd op bloed dat was afgenomen van mensen die het vaccin hadden gekregen. De bevindingen zijn vooralsnog beperkt, omdat niet is gekeken naar de volledige set van mutaties die gevonden zijn in één van de nieuwe varianten van het zich snel verspreidende virus. Het gemuteerde virus is overigens ook in ons land aangetroffen.

00.00 Honderden sterfgevallen extra onder kwetsbaren

In de laatste week van vorig jaar zijn er ongeveer 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent, meer dan gebruikelijk voor deze periode. Het ging vooral om 80-plussers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dit bekend.

De sterfte in de rest van de Nederlandse bevolking kwam uit op bijna 2100, dat is volgens het CBS nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er zelfs 200 mensen minder.

In de tweede golf tot nu toe is de zogeheten relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent).

