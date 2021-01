Coronanieuws: 'Rellen zijn crimineel geweld, heeft niets te maken met strijd voor vrijheid', Rutte

Premier Rutte (archieffoto: ANP / Robin Utrecht). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

De ongeregeldheden die dit weekend uitbraken rond het ingaan van de avondklok, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad.

Deze maandag begint het inenten van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen.

De GGD begint dinsdag met de vaccinatie van de eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers tegen het coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

10.05 - Rutte: 'Rellen zijn crimineel geweld, hebben niets te maken met strijd voor vrijheid'

Premier Rutte noemt de rellen van zondag in onder meer Eindhoven 'crimineel geweld'. Het heeft volgens de premier niks te maken 'met strijden voor vrijheid'. Dit zei hij maandagmorgen in Den Haag in een eerste reactie.

"We moeten de strijd tegen het virus winnen. Alléén zo krijgen we onze vrijheid terug", benadrukte hij. Negennegentig procent van de mensen begrijpt volgens hem dat daarom maatregelen zoals een avondklok nodig zijn. "Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen", zei Rutte ook. De politie heeft volgens hem 'zeer adequaat opgetreden, op alle plekken'.

09.15 - Burgemeester Jorritsma de dag na de rellen: 'Dit doet in alle vezels van mijn lijf pijn'

"Ik heb geprobeerd een uurtje of zes de slaap te vatten", vertelt burgemeester John Jorritsma maandagochtend in het programma WAKKER! van Omroep Brabant. "Maar je kunt je voorstellen dat de adrenaline nog altijd behoorlijk door mijn lichaam gaat. Mijn stad is zondag compleet verbouwd."

"Eindhoven - waaraan ik al jaren bouw, een stad van techniek, design, creativiteit en sociaal beleid - wordt nu geafficheerd als een stad van een bijna-burgeroorlog. Dit doet in alle vezels van mijn lijf pijn." Lees hier de complete reactie van de burgemeester.

09.10 - Slimme pleister om coronapatiënten te monitoren

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg is gestart met het gebruik van slimme pleisters, waarmee op afstand de hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur van coronapatiënten gemeten worden.

De pleister meet continu de ademhalingsfrequentie, temperatuur en hartslag van een patiënt. De drie waardes die een verslechtering van de toestand van een patiënt aankondigen. Eerder werden deze metingen een paar keer per dag door verpleegkundigen gedaan.

Het is volgens het ziekenhuis voor patiënten en verpleegkundigen een veilig gevoel om te weten dat er een continue meting van de vitale functies plaatsvindt. De proef loopt zes maanden op een van de COVID-afdelingen van het ziekenhuis.

De slimme pleister (foto: ETZ Fotografie & Film/Maria van der Heyden). vergroot

09.00 - In 2020 zeker 100.000 operaties uitgesteld

Chirurgen, anesthesiologen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recoveryverpleegkundigen in Nederland maken zich grote zorgen over het aantal patiënten dat op een operatie wacht. Ten minste 100.000 noodzakelijke, niet-spoedeisende operaties zijn in 2020 uitgesteld.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Verenigingen voor Anesthesiologie en Heelkunde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om KNO-ingrepen, maar ook knie-, heup- en galblaasoperaties.

07.40 - Politie roept getuigen van rellen in Oosterhout op beelden te delen

Ook in Oosterhout was het zondagavond onrustig. Het ging mis aan de Loevensteinlaan. Onder meer een restaurant moest het ontgelden.

Wachten op privacy instellingen...

07.23 -Philips groeit in coronajaar dankzij sterk slotkwartaal

Philips is vorig jaar gegroeid, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst vooruitgingen. Waar Philips in het begin van het jaar nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later in 2020 bij.

06.36 - Agent bij rellen in Venlo gewond door steen door de ruit

Een agent is zondagavond in Venlo gewond geraakt nadat relschoppers een steen door de ruit van een politieauto gooiden, meldt de politie in Limburg in een overzicht van een avond vol rellen bij protesten tegen de avondklok.

06.00 - Aantal buitenlandse toeristen daalt in coronatijd met twee derde

Nederland heeft in 2020 ruim zeven miljoen buitenlandse toeristen verwelkomd, een daling van 65 procent ten opzichte van 2019. Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes ontvingen gezamenlijk negentien miljoen vakantiegangers uit eigen land. Dat is ruim een kwart minder dan het jaar ervoor, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van eigen onderzoek.

04.19 - Fors meer schade door oplichters in coronatijd

Slachtoffers die zich in 2020 meldden bij de Fraudehelpdesk hadden bij elkaar 41 miljoen euro schade, meldt het AD. In 2019 was dat nog 26 miljoen. In totaal ontving de Fraudehelpdesk zon 350.000 meldingen via het callcenter of online. Volgens de helpdesk speelt de coronacrisis oplichters in de kaart. "Vooral ouderen, een kwetsbare groep die nooit online was, moesten vaker het internet op", zegt directeur Marloes Kolthof. "Daar maken oplichters misbruik van."

03.30 - Burgemeesters bespreken handhaving van de avondklok

De ongeregeldheden die dit weekend op meerdere plaatsen in Nederland uitbraken rond het ingaan van de avondklok, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar de handhaving van de avondklok, die is ingezet om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde.

03.30 - Bewoners van kleine woonvormen krijgen eerste coronaprik

Een nieuwe groep wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Deze maandag begint het inenten van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen. Dat zijn locaties die geen instellingsarts hebben, dus wordt de vaccinatie uitgevoerd door huisartsen. In totaal gaat het om ongeveer 77.000 mensen.

01.58 - 'Ouders zitten tegen een burn-out aan '

Zeven grote ouderorganisaties zijn het niet eens met het afschieten van het coronaverlof door het kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen ze voor de gevolgen van de aanhoudende schoolsluiting en de grote problemen die dat oplevert voor werkende ouders. "Het is wel heel gemakkelijk om te zeggen dat coronaverlof niet haalbaar is op korte termijn. Wij vinden dat er opnieuw overleg moet plaatsvinden", zegt Lobke Vlaming van Ouders&Onderwijs in De Telegraaf.

01.28 - Bijna tachtig procent van de mensen zocht online naar gezondheidsinfo

Het overgrote deel van de mensen in ons land, bijna tachtig procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder, is in de eerste helft van 2020 weleens online op zoek geweest naar informatie over gezondheid, maakte online afspraken met een dokter en/of kocht zo medicijnen op het internet. Dat constateert het CBS. Ook werden vaker onlineconsults gegeven en medische gegevens en gezondheidsapps bekeken in het halfjaar waarin de coronacrisis losbarstte.

23.55 - Dinsdag start inenten eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers

De GGD begint dinsdag met de vaccinatie van de eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers tegen het coronavirus. Dat liet een woordvoerster van de GGD-GHOR zondagavond weten. Door de wijziging in de vaccinatiestrategie van minister Hugo de Jonge, kunnen GGD'en eerder starten met het vaccineren van deze groep. Woensdag wordt de tweede vaccinatie aan zorgpersoneel gegeven. Drie weken geleden kregen zorgmedewerkers hun eerste prik.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.