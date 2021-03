Brabant Kiest: VVD vooralsnog overal de winnaar in Brabant

Sigrid Kaag (Foto: ANP)). vergroot

Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Tot en met negen uur vanavond kon iedereen zijn of haar stem uitbrengen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de uitslag van deze dag van de democratie in Brabant en in de rest van Nederland.

De hoofdpunten:

De Brabantse verkiezingsuitslagen zijn hier te vinden.

Volgens de laatste exitpoll van de NOS blijft de VVD met 36 zetels de grootste partij. Rechtse partijen boeken winst.

D66 boekt een klinkende overwinning en komt op 27 zetels.

Stemmen in het drive-in stembureau in Schijndel was niet erg in trek. Bij poppodium 013 in Tilburg was het wel de hele dag druk.

De opkomst is dit jaar waarschijnlijk 82,6 procent, volgens onderzoeksbureau Ipsos.

02.25 - 28 gemeenten geteld

Rond halfdrie zijn de stemmen in 28 van de 61 gemeenten in Brabant geteld. De VVD is in al die gemeenten de winnaar van de verkiezingen geworden. Ook in Den Bosch.

02.00 - Nog altijd alleen maar VVD

Om 02.00 uur zijn de uitslagen van 19 Brabantse gemeenten, waaronder ook Breda, bekend en nog steeds is de VVD overal de winnaar.

01.30 - VVD al in meer dan honderd gemeenten de grootste

Nog lang niet alle uitslagen zijn binnen, maar de VVD is al in meer dan honderd gemeenten de grootste partij geworden. In meerdere gemeenten nam de partij van premier Mark Rutte de koppositie over van een andere partij.

De VVD nam twaalf gemeenten over van het CDA. De VVD boekte ook de zege in vier steden waar de PVV vier jaar geleden de grootste was. Een daarvan is Wilders' geboortestad Venlo. Verder snoepte de VVD drie overwinningen af van de SP, waaronder Boxmeer, waar de voormalige SP-leider Emile Roemer vandaan komt. De VVD zelf hoefde tot nu toe maar één gemeente af te staan. Vier jaar geleden was de partij de grootste op Schiermonnikoog, nu is dat D66.

Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In 2012 won de VVD 282 van de 418 gemeenten.

01.18 - VVD wint ook in Goirle, Bladel en Geertruidenberg

De Brabantse kleurenmap is nog altijd strikt blauw. Ook in de gemeenten Goirle, Geertruidenberg en Bladel konden de PVV, D66 en het CDA de liberalen niet van de winst afhouden.



01.10 - Geen verrassingen in Loon op Zand en Geldrop-Mierlo

Twee nieuwe uitslagen binnen en wederom een bekende winnaar. Ook in Loon op Zand en Geldrop-Mierlo is de VVD de winnaar. De PVV en D66 worden in Loon op Zand tweede en derde, in Geldrop-Mierlo D66 en PVV.



01.00 - VVD wint ook in Steenbergen en Alphen-Chaam

Zeven van de 61 gemeenten geteld en zeven keer winst voor de VVD, ditmaal in Steenbergen en Alphen-Chaam. De PVV en D66 complementeren het 'podium' in Steenbergen en in Alphen-Chaam zijn het CDA en de D66 de nummers twee en drie.

00.55 - Ook winst voor VVD in Gilze en Rijen

Vijfde gemeente, vijfde dezelfde winnaar. Ook in Gilze en Rijen is de VVD de grootste partij gewonnen met 27,7 procent (+3,9). D66 werd met 13,5 procent van de stemmen de tweede partij, gevolgd door de PVV.

00.45 - Brabant kleurt vooralsnog blauw

Valkenswaard rapporteert als volgende Brabantse gemeente de verkiezingsuitslag en ook daar is de zege voor de VVD. De PVV levert iets in maar blijft de nummer twee. Het brons is voor D66 met een winst van drie procent.



00.43 - VVD ook de grootste in Asten

De VVD heeft ook in Asten de verkiezingen gewonnen. Verder zijn er fraaie resultaten voor Forum voor Democratie (+2,9%), D66 (+2,7%) en de Boeren Burger Beweging (binnen met 2,6%).



00.25 - VVD de winnaar in Sint-Anthonis

Ook de cijfers uit Sint-Anthonis zijn binnen. Ook daar wint de VVD, gevolgd door het CDA (weliswaar 6,4 procent minder stemmen dan in 2017) en D66 (+3,1%).

23.55 - Baarle-Nassau eerste Brabantse gemeente met verkiezingsuitslag

Baarle-Nassau heeft de Brabantse telrace gewonnen. Als eerste Brabantse gemeente maakte het de verkiezingsuitslag bekend. De VVD won, gevolgd door het CDA en de PVV. De Brabantse verkiezingsuitslagen zijn hier te vinden.

23.50 - Ploumen had op meer gehoopt maar blijft knokken

PvdA-leider Lilianne Ploumen had op "meer gehoopt" na de "energieke campagne" van de sociaaldemocraten. De partij blijft volgens een exitpoll van Ipsos op negen zetels staan. "Vanaf morgen schouders eronder", aldus Ploumen

Ze werd zo'n twee maanden geleden partijleider. Zij volgde Lodewijk Asscher op die opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Ze heeft niet kunnen profiteren van het verlies bij de linkse concurrenten SP en GroenLinks.

23.40 - GroenLinks-leider Klaver: deze nederlaag doet pijn

De Roosendaalse GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt zijn verkiezingsnederlaag "pijnlijk", maar wil er nog geen conclusies aan verbinden. "Het is nog te vroeg voor allerlei analyses." Hij wil wel aanblijven als fractievoorzitter.

Klaver denkt vooral aan zijn fractie in de Tweede Kamer, die nu nog uit veertien mensen bestaat maar volgens de exitpolls straks nog maar uit acht. "Deze uitslag betekent ook dat collega's niet terugkomen, en dat doet pijn." Verliezen hoort erbij in de politiek, benadrukt Klaver. Maar: "het is wel even wennen".

23.36 - VVD leidt de dans in Meierijstad

In de gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) zijn de uitslagen van 28 van de in totaal 67 stembureaus bekend. De VVD leidt de dans.

23.30 - Marijnissen is teleurgesteld, maar denkt niet aan aftreden

SP-leider Lilian Marijnissen uit Oss is teleurgesteld over de verkiezingsuitslag, maar is optimistisch voor de toekomst. Het is opnieuw een nederlaag voor Marijnissen die sinds 2017 leiding geeft aan de partij. Maar aan opstappen denkt ze niet.

De partij verliest volgens de exitpoll zes zetels en komt daarmee uit op acht zetels. Marijnissen had op "meer gehoopt en verwacht". Volgens haar zijn SP-thema's als zorg en de toeslagenaffaire minder in beeld gekomen door de coronacrisis.

23.15 - Rutte: voor de hand dat VVD en D66 praten over formatie

Het ligt "zeer voor de hand" dat VVD en D66 gaan praten over de formatie, dat zegt VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte in een reactie op de exitpoll. Daaruit zou blijken dat zijn VVD op 36 zetels uitkomt en D66 groeit van 20 naar 27 zetels. De twee grootste partijen moeten het voortouw nemen, vindt Rutte.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zei ook al dat de startfase van de formatie vooral aan die partijen is. Maar Rutte wil "ook heel graag samenwerken met het CDA". Verder wil de VVD-leider niet te veel vooruitlopen op de formatie. De lijsttrekkers komen donderdagmiddag bij Kamervoorzitter Khadija Arib om over het formatieproces te praten. Rutte hoopt dat er snel stappen worden gezet. Hij benadrukte al eerder dat hij hoopt op een snelle formatie, zodat een nieuw kabinet de coronacrisis kan aanpakken.

23.05 - D66-voorzitter Spierings dolblij met historische zege

Anne-Marie Spierings, de Brabantse voorzitter van D66, reageert euforisch op de enorme zege van de partij. “We hadden stiekem wel gehoopt boven de twintig zetels uit te komen, maar op de 28 zetels in de exitpolls hadden we niet gerekend,” aldus Spierings. Het hoogte aantal zetels dat de partij ooit haalde was 24. “Als dit de einduitslag wordt dan is dat voor onze partij een historisch moment.”

23.00 - Rutte is 'supertrots' op winst VVD en feliciteert D66

Demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is "supertrots" op de winst die zijn partij volgens de exitpolls boekt. Dat zegt hij in een korte reactie op de eerste voorspellingen, waaruit zou blijken dat zijn partij waarschijnlijk groeit naar 36 zetels, van 33 zetels in 2017.

Hij feliciteert ook Sigrid Kaag met "de enorme overwinning van D66 en alle nieuwkomers". Hoewel hij blij is met het behaalde resultaat, ligt er vooral een enorme taak op het huidige én het nieuwe kabinet te wachten, zegt Rutte." Nu weer aan het werk, er staat ons heel veel te doen."

Daarnaast sprak hij zijn ambitie uit om bestaande achterstanden in de zorg weg te werken en problemen op te lossen voor de middenklasse. "Nederland moet terug naar waar we horen te zijn: een van de best presterende landen ter wereld."

22.52 - CDA-leider Hoekstra teleurgesteld: formatie nu aan VVD en D66

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt het na een "teleurstellende uitslag" voor zijn partij aan de winnaars van de verkiezingen om naar een nieuw kabinet te kijken. Het is "aan VVD en D66 om daar verantwoordelijkheid te nemen". Zijn partij verliest ongeveer vijf zetels, volgens de exitpolls. Of het CDA ook aanschuift bij de formatiebesprekingen, wil Hoekstra nog niet zeggen. Het CDA moet zich eerst buigen over het zetelverlies.

22.47 - Kaag: uitslag legt grote verantwoordelijkheid op D66 en op mij

De verkiezingswinst van D66 legt "een grote verantwoordelijkheid" op de partij, zegt politiek leider Sigrid Kaag. "Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging dat wij als enige progressieve partij invloed hebben gehad de afgelopen jaren", aldus Kaag. "Met dat vertrouwen gaan we serieus om."

Tegelijkertijd ziet Kaag de noodzaak tot samenwerking, ook met de VVD van demissionair premier Mark Rutte die eveneens winst heeft geboekt. Het beleid moet "progressiever, eerlijker en groener" dan de afgelopen vier jaar, zegt zij. Maar: "we zullen rekening moeten houden met onze partners".

22.45 - Winst voor rechtse partijen volgens exitpoll

Ondanks verlies voor PVV en CDA hebben de rechtse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen terrein gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. Dat valt op te maken uit een tweede exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Het onderzoeksbureau hanteert een foutmarge van 2 zetels.

De VVD van premier Mark Rutte krijgt er volgens de peiling 3 zetels bij en komt op 36. Forum voor Democratie van Thierry Baudet verviervoudigt het huidige zetelaantal tot 8 en JA21 van Joost Eerdmans debuteert in de Kamer met 3 zetels. Het CDA daarentegen levert 5 zetels in en komt op 14, terwijl de PVV van 20 naar 17 zakt. De SGP behoudt haar huidige aantal van 3 zetels.

Rechts kan daarmee rekenen op een ruime Kamermeerderheid. Samenwerking ligt evenwel niet voor de hand. Zowel VVD als CDA ziet samenwerking met de PVV of FVD niet zitten. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat Baudet en Eerdmans met elkaar in zee willen. Laatstgenoemde stapte vorig jaar met slaande ruzie op bij FVD.

22.43 - Wilders: liever 20 zetels of meer gehad, maar verlies is beperkt

PVV-leider Geert Wilders had "op meer gehoopt dan die zeventien zetels" waar de exitpoll voor zijn partij vanuit gaat. Maar de grootste oppositiepartij heeft volgens Wilders slechts "licht verloren". Dat VVD en D66 hebben gewonnen, betekent ook dat Wilders zich erbij neerlegt dat hij weer de oppositie in gaat.

"Bedankt aan die toch weer 1 miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd", zei Wilders in reactie op de exitpoll. Hij hoopt dat er nog een zetel zijn kant op valt, waardoor hij toch "in de buurt van die twintig blijft". Ook met zeventien of achttien zetels blijft hij relevant. Het verlies is bovendien beperkt, vindt Wilders. Desgevraagd zegt hij dat Forum voor Democratie "zeker wat zal hebben afgesnoept". Die partij groeit volgens de exitpoll van twee naar acht zetels.

Wilders feliciteerde de winnaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Hij gaat ervan uit dat de liberale partijen, samen met het CDA, de coalitie gaan vormen.

22.42 - Opkomst in Tilburg

22.40 - Opkomst in Hilvarenbeek 84.8%

22.21 - BBB over zetel in exitpolls: we hebben er altijd in geloofd

Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) is "gigablij" met de eerste exitpolls, waarin haar partij met een zetel in de Tweede Kamer komt. Ze hoopt op nog een tweede zetel.

22.06 - Opkomst volgens exitpoll hoger dan bij vorige verkiezingen

De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer komt volgens een aangepaste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS uit op 82,6 procent. Daarmee zou het de hoogste opkomst zijn sinds 1986 toen bijna 86 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was de opkomst 81,9 procent.

21.51 - Stemwijzers vaker geraadpleegd dan bij vorige stembusgang

De websites van kieswijzers zijn de laatste dagen veel geraadpleegd. Zo is de Stemwijzer van voorlichtingscentrum ProDemos voor deze verkiezingen 7,8 miljoen keer gebruikt. "Dat is een nieuw record. Het liep knetterhard", aldus een woordvoerder. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 werd de Stemwijzer 6,8 miljoen keer ingevuld. Dat was toen ook al een record.

Lees hier het eerdere liveblog over de verkiezingen van vandaag terug.

