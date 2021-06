Zwemplassen Den Bosch na tien uur verboden voor publiek na illegaal feest

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Er komt toch een gebiedsverbod bij de Zuiderplas in Den Bosch. De burgemeester zei eerder dat hij niet van plan was om de plas af te sluiten. "Want mensen moeten gewoon kunnen recreëren." De gemeente is nu van mening veranderd. Tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends gaat het gebied op slot.

Er komen geen hekken, wel worden er waarschuwingsborden gezet. Het verbod geldt niet alleen voor de Zuiderplas, maar ook voor de Oosterplas en het strandje bij de Groote Wielen.

Burgemeester Jack Mikkers: "We zijn een stad van ontmoeting. Dat kan ook in deze tijd, als we ons maar aan de afspraken blijven houden. Het gesprek over wat wel kan en wat niet, blijft daarin nodig. Toch vind ik het belangrijk dat we op sommige plekken duidelijk maken wat de regels zijn."

De politie greep dinsdagavond in toen jongeren massaal aan het feesten waren op het strand bij de Zuiderplas. Ze hadden zelf drank, barbecues en eten meegenomen, er was muziek en er werd vuurwerk afgestoken. Na vertrek bleef een enorme rotzooi achter, die de gemeente moest opruimen.

Niemand werd beboet, volgens de politie werd dit bewust gedaan omdat het strand dan sneller ontruimd kon worden. "Als je boetes gaat uitdelen in deze situatie, dan stagneert het", vertelt een politiewoordvoerder. "En het primaire doel was om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren en mensen uit elkaar te drijven. En dan zijn daar natuurlijk altijd mensen bij die iets meer aansporing nodig hebben."

Sommige jongeren gooiden met flessen naar agenten. De politie voerde daarna charges uit.

Volgens de eigenaar van de Beach Bar bij de Zuiderplas is het sinds het warm is elke avond raak. Er waren volgens hem dinsdagavond zo’n tweeduizend mensen op het strand. De eerste jongeren waren 's middags rond twee uur al aanwezig. Zo rond een uur of drie begon het feest.

Onduidelijk is waarom het gebiedsverbod bij de drie waterplassen pas om tien uur 's avonds ingaat en waarom de burgemeester van mening is veranderd. Ook is niet duidelijk waarom het Engelermeer en de IJzeren Vrouw niet bij de locaties zitten. Bij de gemeente kon niemand direct een antwoord op die vragen van Omroep Brabant geven.

Een bezoek aan het water en strand tussen zes uur 's ochtends en tien uur 's avonds is niet verboden, benadrukt de gemeente. "Maar we vragen wel van iedereen verantwoordelijk gedrag. Houd je aan de coronamaatregelen. En houd rekening met elkaar. Maak geen rotzooi, ruim je eigen troep op, denk aan de andere mensen die ook in ’s-Hertogenbosch wonen”, zegt Mikkers.

