Poolse winkel in Schijndel mag toch open na onderzoek door de politie

De supermarkt komt in het pand waar eerder de Intertoys zat. vergroot

Er komt toch een Poolse supermarkt in een pand aan de Hoofdstraat in Schijndel. De burgemeester hield de opening van de winkel sinds januari tegen uit angst voor aanslagen, maar dat kan nu niet meer. Dat bevestigt de gemeente Meierijstad desgevraagd aan Omroep Brabant. Zaterdag was er voor de achtste keer een aanslag bij een Poolse supermarkt, de toedracht is nog steeds niet opgehelderd.

De eigenaar van de winkel in Schijndel heeft meerdere Poolse supermarkten. Bij drie daarvan, in Tilburg, Beverwijk en Aalsmeer, werden eerder explosieven voor de deur geplaatst.

Ook bij andere Poolse winkels werd brand gesticht. Een overzicht van alle acht aanslagen:

December 2020: explosieven geplaatst bij winkels in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en twee keer in Beverwijk

Januari 2021: aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg

Maart en april 2021: twee brandstichtingen bij Poolse supermarkt in Rotterdam

Juni 2021: brandstichting bij winkel in Panningen

'Opening soon'

Op de Facebookpagina van de winkel, Warszawa, wordt melding gemaakt van de opening. 'Opening soon!' staat er te lezen. De gemeente bevestigt het nieuws. Uit onderzoek van de politie blijkt volgens de gemeente geen conrete dreiging tegen de winkel. "Daarom was er geen aanleiding en geen juridische grond om het pand langer gesloten te houden", stelt een woordvoerder.

Reden om de opening in januari tegen te houden waren ook zorgen bij buurtbewoners. Die zorgen zijn niet helemaal weg volgens de gemeente. "Er is met diverse omwonenden gesproken en uitgelegd waarom de sluiting is opgeheven. Zorgen zijn er nog steeds, maar er is ook begrip."

Voorlopig komt er geen Poolse winkel in Schijndel. (Foto: TV Schijndel) vergroot

Weer een aanslag

Zaterdag ging er weer een explosief af, dit keer bij een Poolse winkel in Panningen in Limburg. Die winkel is eigendom van een ondernemer die ooit samenwerkte met de eigenaar van een Poolse winkel in Heeswijk-Dinther, zo ontdekte Omroep Brabant. Bij de zaak in Heeswijk-Dinther ging in december vorig jaar ook al een explosief af.

De aanslag in Panningen is voor de gemeente Meierijstad geen aanleiding de opening van de winkel in Schijndel alsnog tegen te houden. "Mocht dit wel zo zijn dan worden wij hierover geïnformeerd door de politie."

Aanhoudingen

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies aan de hand is rond de Poolse supermarkten, die allemaal eigendom zijn van Nederlanders van Koerdische afkomst. Wel zijn er een aantal aanhoudingen geweest. Begin deze maand werden vier Amsterdammers opgepakt, in januari werd al een 19-jarige Rotterdammer gearresteerd. Die laatste is nog verdachte maar inmiddels weer op vrije voeten.

De eigenaar van de winkel in Schijndel wil niet reageren tegenover Omroep Brabant.

