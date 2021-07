Bedreigingen en intimidaties in Breda: 'criminelen belden zelf 112'

De criminelen die achter een zeer gewelddadige intimidatiecampagne in Breda zitten, belden mogelijk zelf het alarmnummer 112 nadat ze granaten bij een bedrijf hadden neergelegd. De granaten hadden bij een explosie een verwoestend effect op de omgeving gehad, meldt de politie Zeeland-West-Brabant aan De Telegraaf.

Dinsdag besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de reeks ernstige geweldsincidenten in Breda tussen september vorig jaar en juni dit jaar. Daarbij werd een man uit Breda onder vuur genomen, werden granaten neergelegd bij woningen en bedrijfspanden en persten criminelen een man af.

Groot conflict

Alle incidenten houden verband met elkaar. De Telegraaf meldde eerder al dat er sprake is van een groot conflict binnen de groepering rond het gedetineerde cocaïnekopstuk Roger Piet Costa P. Een voormalig vertrouweling van hem, Ali D., zou achter de beschietingen in Breda en een eerdere liquidatie in Rotterdam zitten.