Fietsers legden granaten bij bakker en bandenhandel in Breda

De granaten die in mei zijn gevonden bij een bakker en een bandenhandel in Breda, zijn er neergelegd door een fietser. Opsporing Verzocht liet hiervan dinsdagavond beelden zien. Het is niet duidelijk of het om dezelfde man of jongen ging, die het projectiel bevestigde aan de panden.

In het opsporingsprogramma van AVROTROS werden ook de bandjes afgespeeld waarop te horen is hoe via 112 bij de politie is gemeld dat er handgranaten zijn achtergelaten bij de gebouwen aan de Baliëndijk (de bakker) en de Klein Krogte (de bandenhandel). Mogelijk zijn de meldingen gedaan door criminelen.

Onderdeel van reeks incidenten

De handgranaten werden in mei op de twee lokaties achtergelaten. De acties maakten deel uit van een reeks ernstige geweldsincidenten in Breda vanaf oktober vorig jaar. Hierbij werd verder een man uit Breda onder vuur genomen en iemand afgeperst.

De politie denkt dat alle incidenten verband houden met elkaar. Algemeen wordt aangenomen dat dat er sprake is van een groot conflict binnen de groepering rond cocaïnekopstuk Roger Piet Costa. De Rotterdammer, die in het echt Roger P. heet, is vorig jaar zomer opgepakt voor grootschalige cokesmokkel. Kort daarna is hij ook aangehouden, omdat uit Encrochatgegevens naar voren kwam dat hij misschien te maken heeft met de martelkamer die ontdekt werd in Wouwse Plantage.

'Bredanaar doelwit'

Een Bredase ondernemer zou een belangrijker positie hebben gekregen in zijn netwerk. Maar die werd doelwit van rivaal Ali D. Deze man zou achter de beschieting en explosieven in Breda zitten en een eerdere liquidatie in Rotterdam .

Nu Costa vastzit, zouden de tegenstanders het gemunt hebben op een 39-jarige man en zijn familie in Breda. Ook bij familie van de man in Oudenbosch hebben ze al aan de deur gestaan met dreigementen. Alles wijst er op dat de familie wordt afgeperst en dat ze dus onder druk (veel) geld moeten afstaan.

Er zijn begin dit jaar al diverse mensen opgepakt uit Utrecht en omgeving, maar de reeks intimidaties ging toch door.

