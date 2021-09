Inbrekers slaan toe in appartementencomplex waar balkons neerstortten

De balkons lieten los van de gevel en stortten naar beneden. vergroot

In het appartementencomplex in Oudenbosch waar afgelopen woensdagnacht twee balkons neerstortten, zijn twee inbraken geweest. Dat bevestigt de politie zaterdagavond. De bewoners moesten donderdag hun huizen verlaten, omdat de situatie te gevaarlijk was. Ondanks constante beveiliging bij de flat aan het Luitenant Looymanshof wisten de inbrekers toch toe te slaan.

In één appartement gingen de dieven er met een fotocamera vandoor. Bij het andere appartement ging afgelopen nacht het alarm af. Agenten namen poolshoogte, maar zagen niets verdachts. De beveiliger was op dat moment ook aanwezig.

Spullen verplaatst

De bewoners van het tweede appartement keerden zaterdag terug en ontdekten toen dat er iemand in hun huis was geweest, aldus de politie. Hoewel er geen braakschade was, waren er wel spullen verplaatst. Ook was er een raamhendel omhoog geschoven en lag er een bloempot op de grond. Het lijkt erop dat de dieven hier niets hebben buitgemaakt.

De bewoners van het complex schrokken in de nacht van woensdag op donderdag wakker uit hun slaap toen de balkons met een enorm geraas naar beneden stortten. "Er was een enorme klap. Ik dacht dat er een vliegtuig door de geluidsbarrière ging", vertelde een vrouw eerder. Een ander zei dat het klonk 'alsof er een auto naar binnen was gereden'. Toen ze naar buiten keek, zag ze de brokstukken voor haar raam liggen.

Noodgedwongen ergens anders verblijven

Dagenlang moesten de bewoners noodgedwongen ergens anders verblijven vanwege de onveilige situatie. Het complex was dus helemaal leeg. Zaterdag aan het eind van de middag mocht iedereen weer terugkeren naar huis.

Sommigen konden niet wachten om terug te gaan, maar de 25-jarige Shiva Kerdel vertrouwt het nog steeds niet. Het balkon dat aan zijn slaapkamer grenst, stortte in. "Elke keer als ik aan mijn woning denk, voel ik me allesbehalve veilig."

