Automobilist opgepakt na botsing op A67

05.49

Een automobilist is zondagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom reed langs de Nieuwedijk in Odiliapeel. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond halfacht in een flauwe bocht. Vanwege de ernst van de situatie werd een trauma-arts opgeroepen. De weg was na het ongeluk bezaaid met brokstukken.