Man bedreigd door motorcrosser in park Tilburg

11.22 uur - Brand in een huis in Best

In een huis in Best heeft een kleine brand gewoed. Waarschijnlijk ging het om isolatie dat brandde, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er ging een tankautospuit naartoe.

11.00 uur - Brand bij zonneweide in Dongen

Bij een zonneweide in Dongen is brand uitgebroken. De omgeving is afgezet, waaronder de Vierbundersweg, een doorgaande weg.