Coronanieuws: nog geen overeenstemming over coronaregels na Catshuisoverleg

13.10

Of een mogelijke lockdown gevolgen heeft voor de sinterklaasintochten in ons land komend weekend, is nog onduidelijk. Achter de schermen wordt momenteel koortsachtig overlegd. "We gaan ervan uit dat de intocht zaterdag kan doorgaan zoals gepland, maar we hebben wel een alternatief scenario achter de hand", zegt Peter Boelhouwer van Sinterklaas in Den Haag.

In Amsterdam is de opbouw voor de intocht zondag al begonnen. Ook hier wordt er rekening mee gehouden dat het feest alsnog niet kan doorgaan. De organisatie van de intocht in Rotterdam is iets optimistischer. In een aantal plaatsen in onder meer Brabant was de intocht van Sinterklaas al afgeblazen of aangepast.