Coronanieuws: 'OMT adviseert kabinet lockdown van twee weken'

Zet dit jaar een streep door Black Friday. Dit is de boodschap van de mede-eigenaar van Juwelier Ferdinand Sanders in het Winkelcentrum Woensel in Eindhoven. Hij schrijft dit aan burgemeester John Jorritsma en de Eindhovense gemeenteraad. "Gezien de oplopende besmettingen vrees ik dat we hetzelfde gaan meemaken zoals vorig jaar, waar wij toen als winkeliers meteen daarna de rekening van gepresenteerd kregen met de daaropvolgende lockdown", aldus de juwelier, die zich ernstig zorgen maakt. Hij is bang voor grote gevolgen voor zijn omzet in decembermaand.

Black Friday is ontstaan in Verenigde Staten en wordt sinds enige jaren ook in ons land gehouden. Winkels en andere bedrijven bieden dan artikelen met forse korting aan, wat tot een grote toeloop van klanten leidt. Dit jaar is deze koopjesdag gepland op 26 november.