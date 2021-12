Alle bewoners van flat waar balkons instortten, krijgen een nieuw balkon

Alle bewoners van de flat aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch krijgen begin volgend jaar een nieuw balkon. Dat hebben de bewoners van de flat woensdag tijdens een bijeenkomst te horen gekregen. Op 2 september kwamen rond vijf uur in de ochtend twee van de balkons spontaan naar beneden. Na technisch en bouwkundig onderzoek is besloten om alle balkons aan het gebouw te vervangen. Half februari beginnen de werkzaamheden.

Jack de Peijpers was woensdagmiddag bij de bijeenkomst voor de bewoners. "Daar is ons verteld dat we een nieuwe balkons krijgen en dat die balkons worden ondersteund met een stalen constructie. Half februari worden de oude balkons gesloopt. In april moet de klus klaar zijn."

Flink geschrokken

Het appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof dateert uit 1985. De Pijper woont er zo'n 32 jaar. "De nieuwe balkons worden vervangen door het plaatselijke bouwbedrijf Van Agtmaal. Die hebben destijds ook het appartementencomplex neergezet", vertelt hij. Volgens De Pijper gaat het om zo'n twintig nieuwe balkons. Zelf woont hij aan de achterkant van het complex op de begane grond. "We gaan wat overlast krijgen als het zover is."

Het instorten van de balkons zorgde voor veel onrust bij de bewoners. De Pijper: "Bewoners vroegen zich af of de constructie van de andere balkons wel solide was. De schrik zat er goed in. Het zijn grote balkons en als het overdag was gebeurd, dan was het heel anders afgelopen."

Pas na enkele dagen terug

Nadat de balkons waren ingestort werden de appartementen ontruimd en werden de bewoners tijdelijk in een sporthal opgevangen. De overige balkons aan het gebouw werden gestut. De bewoners werden daarna op verschillende plekken opgevangen en konden pas na enkele dagen terug naar hun appartement.

LEES OOK:

Balkons naar beneden gestort in Oudenbosch: 'We hoorden een luide knal'

Bewoners van ingestorte balkons keren terug, maar het wantrouwen is groot

Bewoners voorlopig niet terug naar flatgebouw waarvan balkons afbraken

Sloopkogel niet nodig voor appartementen Oudenbosch, balkons wel gevaarlijk

Inbrekers slaan toe in appartementencomplex waar balkons neerstortten