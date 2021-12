112-nieuws: brand bovenverdieping huis • bestuurder gewond na botsing

16.12

De politie heeft een tweede verdachte in beeld rond de serie brandstichtingen bij de eigenaren van een e-bikeshop in Cuijk en Nijmegen. Het is een 33-jarige man uit Nijmegen. De recherche heeft de man in de gevangenis van Arnhem gehoord. Hij zit daar voor een ander misdrijf, liet de politie dinsdag weten. Hij is gehoord, maar niet aangehouden. Op 30 november pakte de politie al een 31-jarige Nijmegenaar op vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brandstichtingen. Deze man zit nog steeds vast.

In januari dit jaar gingen een bedrijfspand en voertuigen in Cuijk in vlammen op. In mei en juni waren er branden in Cuijk en in Nijmegen, in oktober werden twee huizen in beide plaatsen beschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

De schietpartijen en brandstichtingen waren volgens de politie gericht tegen de eigenaren van een e-bikeshop en mensen uit hun omgeving. De politie zette een speciaal rechercheteam op de zaak. Dat kwam de twee verdachten op het spoor. Meer kan de politie in verband met het onderzoek niet kwijt in deze zaak.

15:53 – Bestuurder rijdt 54 km/u te hard en verliest rijbewijs

Op de A16 bij Prinsenbeek is een bestuurder aangehouden die 54 km/u te hard reed. De politie wilde het rijbewijs van de bestuurder in beslag nemen. De racer had alleen geen rijbewijs op zak. De auto is onder toezicht gesteld totdat het rijbewijs ingeleverd wordt.

14:00 – Gestolen auto van de weg gehaald op A16

Op de A16 in de buurt van Lage Zwaluwe is een gestolen auto van de weg gehaald. De bestuurder had een rijbewijs dat al drie jaar verlopen is. Hij kon zich ook niet legitimeren. De auto was gevonden met een anpr-camera. Deze camera’s lezen de kentekens op de snelweg.