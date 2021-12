112-nieuws: vier auto's botsen in Zevenbergen • brand in dak van huis Uden

Vier auto's botsten dinsdag op de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen (foto: Twitter politie basisteam Roosendaal). vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Deze hele dinsdag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Vier auto's botsen in Zevenbergen.

Brand in dak huis Uden.

Gewonde bij steekpartij in Tilburg.

Liveblog

12.34 Brand in dak huis Uden In het dak van een huis aan de Lage Randweg in Uden woedt dinsdagmiddag brand. Hoe het vuur is ontstaan, wordt onderzocht. De brand woedt in het dak van een huis aan de Lage Randweg in Uden (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot

12.08 Vier auto's botsen in Zevenbergen Vier auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Vanwege dit ongeluk werd de weg in beide richtingen afgesloten. De auto's worden geborgen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wachten op privacy instellingen...

09.20 Gewonde bij steekpartij Tilburg In de Predikherenlaan in Tilburg is dinsdagochtend een 26-jarige man neergestoken. De politie vermoedt dat er een ruzie aan de steekpartij vooraf ging. Er werd al snel een verdachte aangehouden, een 23-jarige man. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... De politie vermoedt dat aan de steekpartij een ruzie vooraf ging (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

08.46 Bekeuringen vanwege bevroren autoruiten Vier automobilisten zijn dinsdagochtend bekeurd door agenten van het team Eersel-De Kempen. Ze hadden de bevroren ruiten van hun auto niet voldoende ijsvrij gemaakt. Zij hebben een bekeuring gekregen. Mensen met een bevroren autoruit kregen een bekeuring (foto: Instagram politie Eersel-De Kempen). vergroot

06.23 Autobrand in Tilburg Een auto die geparkeerd was aan de Eccardstraat in Tilburg is maandagnacht door brand verwoest. De vlammen werden rond kwart over vijf ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in lichterlaaie. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto getakeld en meegenomen. Wachten op privacy instellingen... De autobrand in Tilburg werd rond kwart over vijf maandagnacht ontdekt (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

02.43 Politieonderzoek na melding schietpartij Breda Agenten hebben maandagnacht onderzoek gedaan op de Van de Spiegelstraat in Breda na een melding van een schietpartij. Die melding kwam rond kwart over een binnen. Meerdere eenheden gingen daarop naar de Van de Spiegelstraat. Die werd afgezet met lint. Agenten hebben iemand meegenomen om een verklaring af te laten leggen. Wachten op privacy instellingen... Onderzoek na de melding van een schietpartij op de Van de Spiegelstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot De melding van de schietpartij in Breda kwam rond kwart over een maandagnacht binnen (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

23.40 Automobilist zwaargewond bij botsing Een 18-jarige automobilist is maandagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto op een boom botste langs de Mispelhoefstraat in Eindhoven. Hij kwam klem te zitten in de auto. Iemand die achter hem reed, belde vervolgens 112. Na ongeveer een halfuur lukte het de brandweer de man te bevrijden. De man is in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen... Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.