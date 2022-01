Restaurants kunnen niet wachten: 'Collega's komen al langs om te helpen'

Vanaf woensdag kun je weer tot tien uur 's avonds naar een restaurant om een hapje te eten. Het kabinet gaf daar dinsdagavond definitief duidelijkheid over bij de persconferentie. In die restaurants wordt nu alles op alles gezet om woensdag weer gasten te kunnen ontvangen.

En dat heeft nog heel wat voeten in aarde. Bij Restaurant 1910 in Eindhoven is de keukenploeg al vanaf 's ochtends vroeg aan het werk. Er moet een heleboel gebeuren, vertelt Freek van Veldhoven. "We zijn de hele dag al in twee ploegen aan het werk, want alle kasten waren leeg. Er was geen voorraad meer, helemaal niks."

Er is dan ook nog geen volledige menukaart woensdag. "We kunnen nog geen volledige kaart draaien. Maar we hebben wel een verrassingsmenu." De eerste gasten hebben zich in ieder geval al gemeld. "We kregen een paar dagen geleden al de eerste e-mails, toen het gerucht ging dat restaurants weer open mogen. Mensen vroegen toen al of ze alvast een plekje konden reserveren."