Koningsdag 2022: fietsoptocht voor de jongste oranjefans in Wernhout

10.12

Prinses Alexia is vandaag ook aanwezig op Koningsdag in Maastricht. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De prinses gaat naar school en woont in Wales, maar is overgekomen voor de 55e verjaardag van haar vader.

Alexia, de middelste dochter van het koningspaar, heeft in principe geen vakantie. Daarom was het onduidelijk of zij vrij kon krijgen van het United World College of the Atlantic, waar ze sinds september opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Ook de prinsessen Amalia en Ariane zijn woensdag van de partij.