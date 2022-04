Koningsdag 2022: verrassingsoptreden DJ Hardwell op '538' in Breda

23.05

DJ Hardwell heeft woensdag op het Koningsdagconcert van Radio 538 in Breda een verrassingsoptreden gegeven. Het was het eerste concert dat Hardwell in Nederland gaf sinds oktober 2018. Hardwell draaide als verrassing 'Back to back' met Afrojack, die wel was aangekondigd.

Het concert van Hardwell was live te volgen op 538 en via de socials. Zijn laatste optreden in Nederland was samen met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome. De beroemde dj trad toen op in het kader van het Amsterdam Dance Event.