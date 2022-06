112-nieuws: aanhoudingen na overval Bergen op Zoom • aanrijding op spoor

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

21.00 Overval in Bergen op Zoom Zes mannen zijn zondagavond aangehouden na een overval in een huis aan de Koepelstraat in Bergen op Zoom. De overvallers namen een crossmotor mee. Bij een van de aanhoudingen loste de politie een waarschuwingsschot. LEES OOK: Politie lost waarschuwingsshot en houdt zes verdachten van overval aan