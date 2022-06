112-nieuws: aanrijding snorfietser Asten • auto's Eindhoven in vlammen op

08.37

Een snorfietser is maandagochtend op de Ommelseweg in Asten aangereden door een afslaande vrachtwagenchauffeur. Die zou het slachtoffer over het hoofd hebben gezien omdat die zich in zijn blinde hoek bevond. De snorfietser viel en liep lichte verwondingen op. Mensen die de aanrijding zagen gebeuren, kwamen het slachtoffer snel te hulp. Hij is nagekeken door ambulancemedewerkers en mocht daarna zijn weg vervolgen.