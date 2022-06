112-nieuws: paard valt op straat na botsing • hennepkwekerij gevonden

12.38

Een vrouw met een rollator is maandag aangereden door een man in een scootmobiel. De vrouw wilde oversteken naar winkelcentrum De Belleman in Valkenswaard, vanuit het Rudolfsdal. Ze kreeg voorrang van een automobilist, maar de man in de scootmobiel zag haar over het hoofd.

De vrouw kwam hard ten val en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent heeft ze waarschijnlijk een been gebroken. De man in de scootmobiel bleef ongedeerd maar was erg geschrokken en ontdaan.