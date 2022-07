112-nieuws: fietser belandt in sloot • bestuurder valt in slaap

02.00

De drie veiligheidsregio's in Brabant vragen om extra alertheid, omdat het al langere tijd droog is in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat en die kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind, zo wordt gesteld.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook medewerking van het publiek om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Woensdag was het even alle hens aan dek in Budel, waar aan de Geuzendijk een brand woedde.

Beelden van een de brand in Budel: