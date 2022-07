112-nieuws: hardloopster belaagd door jeugd • beroving van sieraden

01.05

In het Wilhelminapark in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag een gewonde man gevonden. Hij is vermoedelijk neergestoken en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Iemand hoorde geschreeuw en belde 112.

Na de vondst werden ambulance, politie en een traumahelikopter opgeroepen. De heli steeg ook op, maar is ter hoogte van Boxtel omgekeerd. De politie was ondertussen, met onder meer een politiehond, in de omgeving van het Wilhelminapark een onderzoek begonnen. Er is nog niemand aangehouden.