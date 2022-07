Huis beschoten: daders zelden gepakt en motief blijft vaak onduidelijk

De dader die geschoten heeft op een huis aan de Merelstraat in Oss is nog niet aangehouden. Ook is nog niet duidelijk waarom er iemand op dat huis geschoten heeft. En dat komt vaker voor: in 2022 alleen al was het al meermaals raak, en lang niet altijd is duidelijk waarom.

In Brabant werd er dit jaar tot nu toe al meerdere keren op panden of huizen geschoten. Een greep uit de beschietingen van 2022: een slagerij in Den Bosch, een shishalounge in Breda, een coffeeshop in Tilburg, een café in Eindhoven, een beautysalon in Veghel en nu dus ook een woonhuis in Oss. En in veel gevallen worden de daders niet gepakt.

Soms is het überhaupt onduidelijk waarom een bepaald pand het doelwit is. Een shishalounge of coffeeshop, daar gebeurt nog wel eens wat. Maar bij een sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch ontplofte in februari een handgranaat zonder dat iemand wist waarom. De eigenaar had geen idee waarom zijn sportschool een doelwit was.

Het enige mogelijke verband? Eerder die week werd ook een slagerij in Den Bosch beschoten.