Brabantse Dag in de Vierdaagse: stroom wandelaars over het ponton in Cuijk

11.30

Op het ponton bij Cuijk is het rond halftwaalf een komen en gaan van wandelaars. Vanaf Cuijk is het nog vijftien kilometer wandelen voordat de bos gladiolen aan de finish in ontvangst kan worden genomen. “Het gaat hartstikke goed. Ik loop voor de elfde keer mee. Het is een virus”, zegt een man uit Odiliapeel. “Het is begonnen na mijn hartinfarct. Toen ben ik op aanraden van mijn cardioloog gaan wandelen.”

Een stel uit Grave loopt voor respectievelijk de tiende en de vijftiende keer mee. “De vierdaagse is een traditie in onze familie. We konden er niet onderuit. Of alles goed gaat? Ik heb alleen een alcoholtekort. Straks na de finish heb ik wel een pint verdiend.”