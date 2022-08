112-nieuws: dader beroving vrouwen opgepakt • fietser overleden na ongeluk

11.00

Agenten hebben gisteravond na een korte achtervolging een 18-jarige automobilist uit Roosendaal aangehouden. Hij had mogelijk drugs op zak, laat de politie vanochtend weten. Een agent zag de verdachte rond half elf op de Van Beethovenlaan rijden. Hij reed zonder verlichting.

Toen de agent dit duidelijk maakte aan de bestuurder, reageerde hij niet. Ook een stopteken dat de agent vervolgens gaf, had niet het gewenste effect. In tegendeel, de jongeman gaf gas. Op het Heilig Hartplein botste hij vervolgens op een andere auto. De verdachte stapte uit en nam de benen. Op de Marconistraat wist de agent, die te voet de achtervolging had ingezet, hem in de kraag te grijpen.

Vlakbij de auto van de man werd een zakje met vermoedelijk drugs gevonden. Even verderop lagen nog meer van dit soort zakjes. Deze zijn in beslag genomen. Of het inderdaad gaat om drugs, wordt door de politie nog onderzocht. De verdachte kreeg bekeuringen omdat hij een stopteken negeerde en omdat hij zonder licht reed. Daarnaast is er tegen hem proces-verbaal opgemaakt voor het verlaten van een plaats ongeval. Hij zit vast.