112-nieuws: vrouw gewond bij botsing • tractor in vlammen op

03.29

Een automobiliste is zondagavond laat gewond geraakt op de kruising van het Heilig Hartplein met de Rector Hellemonsstraat in Roosendaal. Daar kwam ze met haar auto in botsing met een andere auto. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto zou er na de botsing vandoor zijn gegaan, maar kon vrij snel worden aangehouden.