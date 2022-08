112-nieuws: vrouw gewond bij botsing • vat met salpeterzuur lekt

09.45

Bij het bedrijf OQEMA op industrieterrein Ekkersrijt in Eindhoven is vanochtend een vat met salpeterzuur gaan lekken. Volgens een woordvoerder van de brandweer hing de damp vervolgens in het bedrijf. Twee medewerkers ademden de damp in. Ze zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De melding kwam rond half acht bij de hulpdiensten binnen. Iets voor half tien was de situatie volgens een woordvoerder van de brandweer onder controle.

OQEMA is een distributiebedrijf voor onder meer chemische grondstoffen.