Zedenzaak op basisschool: ouders krijgen hulp aangeboden

Op basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen is woensdag een bijeenkomst geweest vanwege de zedenzaak waarvoor een 44-jarige leraar is opgepakt. Ouders van wie de kinderen vorig schooljaar nog les kregen van de man, werden bijgepraat. Ook kregen ze advies over hoe ze met hun kinderen over de zaak kunnen praten.

Tijdens de bijeenkomst waren verschillende hulpinstanties aanwezig, waaronder de GGD. "Dat de burgemeester er ook bij was en zijn betrokkenheid toonde, vond ik heel fijn", vertelt een moeder van de school. De bijeenkomst duurde zo'n anderhalf uur. "We kregen te horen wat justitie nu weet en waar we terecht kunnen als we vragen hebben. Maar ook hoe we het onderwerp wel en vooral ook niet met onze kinderen moeten bespreken."

Volgens de moeder houden de school en instanties de oude klas van de leraar de komende tijd goed in de gaten. "We kregen in ieder geval het advies niet zelf politiewerk te doen. We moeten bijvoorbeeld niet vragen of de meester foto's van kinderen heeft gemaakt." Via de mail krijgen alle betrokken ouders een handboek opgestuurd dat handvatten moet geven.

Haar zoon vertelde zelf dat de meester vastzat vanwege de foto's. "Verder zitten hij en zijn vriendjes in hun eigen wereldje en zijn ze vooral bezig met gamen", vertelt de vrouw. "Als hij naar de gebeurtenis vraagt, praten we er wel over, maar dan op een kinderlijke manier." Volgens de moeder lijken de kinderen in de klas van haar zoon er goed mee om te gaan en dat helpt tegen de bezorgdheid.