FC Den Bosch-fans na rellen: 'Er was veel mis met organisatie van het duel'

Leon Kerssens en Danny van de Griendt van de supportersvereniging van FC Den Bosch hebben geen goed woord over voor de organisatie van de wedstrijd van hun club tegen Willem II, vrijdagavond. Ze verheugden zich op een mooie pot voetbal, maar werden samen met alle andere Bossche supporters voortijdig naar huis gestuurd vanwege rellen.

Na ruim een kwartier spelen werd de wedstrijd stilgelegd vanwege ongeregeldheden op de tribune. Er werd vuurwerk op het veld gegooid. Ook supporters werden bekogeld. Fans van beide clubs probeerden met elkaar op de vuist te gaan bij het uitvak. De ME veegde daarop het hele uitvak schoon, waarna de supporters van FC Den Bosch met bussen naar huis werden gebracht.

"De hekken stonden gewoon open, dat moet niet kunnen."

Volgens Kerssens waren de deuren van de hekken op de tribune naast het buffervak (een vak dat tussen het vak van de thuis- en uitfans zit) gewoon open, waardoor de supporters uit het vak konden. "Ik praat het gedrag van de supporters van FC Den Bosch niet goed, maar dat moet bij een risicowedstrijd sowieso niet kunnen", zegt hij.

Ook over de inzet van stewards in het Tilburgse stadion is hij niet te spreken. "Er stond een vrouwelijke steward van een jaar of 20 bij de poort, zo'n meisje wordt gewoon overlopen. Ik ben het voordat de wedstrijd begon gaan melden omdat dat meisje continu bier over zich heen kreeg, maar er werd niets aan gedaan."

"De ME deelde klappen uit aan iedereen die ze voor zich zagen."

Het duurde 25 minuten voor de ME aanwezig was om de gemoederen te bedaren, aldus Kerssens. "Toen de ME uiteindelijk arriveerde, was de sfeer verhit. Iedereen die ze voor zich zagen, kreeg klappen. Dat was gewoon absurd, want wij staan daar ook met vrouwen en kinderen."

Ook werd er volgens hem volop vuurwerk gegooid naar de Bossche supporters. "Tja, dat gaat op den duur escaleren." Het duurde heel lang voordat de boel was gesust. De wedstrijd lag meer dan een uur stil. "Wij hadden verwacht dat de politie de hekken gewoon dicht zou doen en dat we daarna de wedstrijd af konden kijken", zegt Kerssens. "Maar in plaats daarvan moesten we het stadion uit en werden we per bus naar huis gebracht."

Supporters gooiden vrijdagavond vuurwerk op het veld en naar elkaar (foto: OrangePictures).

Danny van de Griendt was later en heeft uiteindelijk, net als veel andere supporters, helemaal niets van de wedstrijd gezien. "We zagen het stadion van Willem II vanaf de snelweg liggen maar moesten doorrijden. Daarna kregen we te horen dat we niet meer welkom waren, omdat de burgemeester dat had besloten", zegt hij. Ook drie weken geleden tegen FC Oss liep het uit de hand. Een beveiliger en een steward raakten bij rellen na afloop van de wedstrijd tegen FC Den Bosch ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis. "Vaak krijgen we te horen, de Bosschenaren hebben het weer gedaan. Maar als de ME eerder optreedt en de Osse supporters naar huis stuurt, dan escaleert het niet", aldus Kerssens.

"Wij zijn ook niet heilig."