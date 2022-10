Ook op twee plekken bij de A59 wordt gezocht naar vermiste Hebe en Sanne

De politie en Staatsbosbeheer zoeken woensdagmiddag op twee plekken langs de A59 naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26).

De plek is afgezet, omstanders worden weggestuurd. Ook een politiehelikopter is ingezet en vliegt boven de snelweg.

Dit gebeurt op de Winterdijk, een parallelweg van de snelweg bij Waalwijk. Voorbijgangers zouden iets hebben gezien in het vennetje langs de weg. Een sonarboot en technische opsporingsrechercheurs zijn inmiddels gearriveerd op de plek. Agenten gaan met stokken het water in.

Volgens Welma en Mireille, twee vrouwen die besloten te gaan helpen zoeken, wordt de Winterdijk richting de McDonalds vaak als sluiproute gebruikt als het druk is op de snelweg. Welma woont in Waalwijk, vlakbij de Winterdijk, Mireille groeide er op.

Rijstrook A59 Waspik afgezet Ook bij Waspik in de richting van Dussen wordt bij de A59 gezocht. Rijkswaterstaat heeft een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet voor het onderzoek. Vanaf de afrit van de A59 tot aan het veer naar Dussen, in noordelijke richting, wordt gezocht naar de twee die sinds maandag worden vermist.

"Wij zijn ervan overtuigd dat er een ongeluk is gebeurd", zegt Welma. "We hebben een onderbuikgevoel dat er hier iets moet zijn. Ik heb er vannacht gewoon niet van geslapen. Het was alsof iets me dwong om hiernaartoe te gaan."

De weg is vrij smal en er is weinig verlichting. Langs de weg liggen verschillende vennetjes. "Je hoeft maar uit te wijken voor een andere auto en je ligt zo in het water."

De twee reden de route af om te zien of ze iets ongebruikelijks zagen. "Takken die omgeknakt zijn, bandensporen, dat soort dingen. Ik ken de omgeving vrij goed. Een ongeluk zit hier in een klein hoekje", zegt Mireille.

Sanne Bos haalde het meisje met een meervoudige beperking maandagmiddag op in Raamsdonksveer, waar ze bij het Orthopedagogisch Dagcentrum 't Overstapje was geweest. Ze zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

De politie heeft de zoektocht sinds dinsdagmiddag toegespitst op Waspik, omdat Hebe en Sanne voor het laatst gezien zouden zijn op de A59 ter hoogte van het dorp. Ook vrijwilligers van het Veteranen Search Team zijn in de omgeving aan het zoeken.

Daarnaast is een grote groep vrijwilligers in de Loonse en Drunense Duinen een zoektocht gestart. Dat ligt verder naar het oosten.

