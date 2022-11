112-nieuws: fietser zwaargewond • elektrische scooter in brand

17.15

Een dode wallaby is zondag gevonden in een sloot in Biezenmortel. Dierenambulance Brabant Noord-Oost is dringend op zoek naar de eigenaar want ze heeft geen idee van wie het dier kan zijn. Eén ding weet ze wel zeker, dit is niet de wallaby die in Wouw is ontsnapt vorige week.

“Het dier dat is gevonden, is een albino wallaby. De ontsnapte wallaby in Wouw heeft een andere kleur. We hebben daarover contact gehad met de eigenaar”, vertelt woordvoerder Rens van Lieshout van Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

