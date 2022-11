112-nieuws: ongeluk op A59 • auto in de berm

22.30

Op de Ettenseweg in Sprundel is gisterenavond een auto van de weg geraakt. De auto kwam op de zijkant in de berm terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de man vermoedelijk onder invloed van alcohol. Daarom is in het ziekenhuis bloed van hem afgenomen. De bestuurder moest ook zijn rijbewijs inleveren.