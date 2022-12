112-nieuws: autobrand moeilijk te blussen • jongen (12) vermist

16.20

De brandweer moest om kwart over 3 in Lithoijen in actie komen voor een schoorsteenbrand. De bewoner van het huis aan de Osseweg waarschuwde de brandweer omdat hij rook op zolder zag, maar hij wist niet waar de rook precies vandaan kwam. Brandweerlieden ontdekten het vuur in de schoorsteen. Met hulp van een hoogwerker is de brand geblust. Volgens een 112-correspondent is het de tweede keer dat de brandweer in actie moest komen bij het huis. In augustus 2019 sloeg de bliksem in in de woning.