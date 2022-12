112-nieuws: brand bij melkveebedrijf in Erp • stapper zakt door ijs

12.15

Een 19-jarige man uit Dongen is afgelopen nacht in het water beland aan de Hoge Brug in het uitgaanscentrum van Breda. Hij dacht, samen met een paar andere stappers, over het bevroren water naar de overkant te kunnen lopen, maar ze zakten door het ijs in het erg koude water. De 19-jarige man uit Dongen kon niet zelf uit het water komen en kon door agenten ternauwernood met een touw uit het water getrokken worden. De man had onderkoelingsverschijnselen en is naar een ziekenhuis gebracht.

