112-nieuws: brand in schoorsteen Middelrode • stapper zakt door ijs

14.45

Ook in de Lagelandstraat in Den Bosch is dit weekend een schietpartij geweest. In een raam van een huis aan deze straat werden vanmiddag kogelgaten ontdekt. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In een huis aan de Topaas in Den Bosch liep tegen middernacht een 43-jarige Bosschenaar wel een schotwond op. Later op de dag werd een 39-jarige vrouw als verdachte aangehouden.