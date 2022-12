112-nieuws: eerste ongelukken door gladheid • bonnenregen in Eindhoven

20.30

Op snelwegen in West-Brabant zijn de eerste ongelukken gebeurd als gevolg van gladheid. Dat was onder meer het geval op de A4 bij Steenbergen en Willemstad en op de A58 in de buurt van Bergen op Zoom, zo meldde de politie. In de provincies Zeeland en Zuid-Holland geldt sinds vijf uur vanmiddag code oranje vanwege ijzel. Vanaf half negen is die waarschuwing voor het hele land van kracht.

Rijkswaterstaat strooide in de aanloop naar code oranje al flink. Aan het einde van de middag was er, verspreid over ons land, 1 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen. Net als de politie adviseert Rijkswaterstaat alleen de weg op te gaan als dat nodig is.