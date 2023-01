112-nieuws: drie doden bij aanrijding op A16 • man beschoten in Roosendaal

02.43

Een man is gisteravond beschoten op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Hij man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij was volgens een 112-correspondent aanspreekbaar. Vanwege onderzoek werd een groot deel van de omgeving afgezet. Volgens een 112-correspondent zouden twee hulzen zijn gevonden op de hoek van de Eikenlaan met de Burgerhoutsestraat. Of een verdachte is aangehouden, is niet bekendgemaakt.