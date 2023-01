Ontucht met zeven meisjes, verdachten staan vandaag voor de rechter

Een 54-jarige vrouw uit Herkenbosch staat dinsdag voor de rechter in Den Bosch, omdat ze zeker zeven meisjes uit Eindhoven en omgeving zou hebben misbruikt tijdens het oppassen. Net als een goede bekende van haar, een man van 59 uit Heel, wordt ze beschuldigd van ontucht en het seksueel binnendringen van de slachtoffers. Beiden is ook het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno ten laste gelegd. De man zou al vanaf 2010 met kinderporno hebben gewerkt.

De vrouw wordt er ook van verdacht dat ze haar dochter heeft gedrogeerd. Namens dit meisje zal een verklaring worden afgelegd. Dit werd dinsdagmorgen duidelijk bij de start van de rechtszaak tegen het tweetal. Tegen haar zijn achttien aanklachten opgesteld, tegen de man veertien.

De zitting vindt plaats in een overvolle rechtszaal. Aanwezig waren onder anderen de verdachten, de advocaten die hen verdedigden, andere raadslieden, een pastoraal medewerker van de gevangenis in Vught en mensen van onder meer Slachtofferhulp die er namens de kinderen waren en veel media.

De voorzitter van de rechtbank vroeg bij het begin van de behandeling aan de pers om, gezien de heftigheid van de zaak, 'geen gegevens of details van kinderen of ouders naar buiten te brengen die kunnen leiden tot identificatie van hen.' Wat de slachtoffers (en hun ouders) is overkomen, kan ook voor de lange termijn voor hen grote gevolgen hebben.

De misbruikzaak werd in juni 2021 ontdekt. De vrouw uit Limburg bood zich aan als oppas in de omgeving van Eindhoven. Tijdens het oppassen werden kinderen, variërend van 1 tot 6 jaar, misbruikt. Het seksueel misbruik werd opgenomen. De mannelijke verdachte keek via de webcam mee.

De zaak kwam aan het licht toen de ouders van een tweejarig kind beelden uit de kinderkamer zagen, waarop hun kind was te zien. Het kind werd op dat moment misbruikt. De vrouw werd nog dezelfde avond aangehouden. De man een dag later. Hen wordt ook verweten dat ze kinderporno hebben gemaakt van de ontucht en dat ze het hebben verspreid en in hun bezit hebben gehad.

In totaal worden vier dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Dinsdag komen alle feiten aan bod die zouden zijn voorgevallen. Donderdag is het woord aan de slachtoffers. Zij doen dat via hun advocaat of via onder meer Slachtofferhulp Nederland.

Maandag 23 januari volgt het pleidooi van de officier van justitie en de strafeisen. Een dag later komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

LEES OOK:

Man en vrouw aangehouden voor seksueel misbruik van 7 jonge meisjes

Oppas (52) misbruikte kinderen in zes verschillende gezinnen

Ouders zeven misbruikte kinderen willen niet bij rechtszaak oppassers zijn

Oppas die ontucht pleegde: 'Wat ik deed was fout, ik ben de dader'