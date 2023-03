Negen terreurverdachten uit Eindhoven horen hun straf

De negen Eindhovense mannen die verdacht werden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, horen wat voor straf te ze krijgen. De rechter doet dinsdagmiddag uitspraak in de rechtbank op Schiphol.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen van drie en vier jaar voor twee van hen. Voor de anderen werd vrijspraak gevraagd. De mannen werden in september 2021 opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Er was volgens het OM weliswaar geen sprake van een concreet doelwit of wapens, maar toch vond het OM dat een terreurdreiging was afgewend.

Dat komt doordat de mannen gesproken zouden hebben over het vermoorden van politici en ze sympathiseren met terreurgroep IS. Ook volgden ze een schiettraining in het buitenland. Het feit dat ze jarenlang gewelddadige jihadistische (instructie-)video's keken en deelden, telde ook zwaar mee.

Maanden in Vught

Toch pleitte het OM in december vorig jaar al voor het vrijspreken van zeven van de negen mannen. Het zouden vooral meelopers zijn die niet uit de toon wilden vallen in de groep. Tegen twee anderen, die als aanjagers werden gezien, eisten ze drie en vier jaar celstraf.

Sinds mei vorig jaar wachten de mannen hun zaak in vrijheid af. Twee van hen mochten eerder al naar huis. Allemaal zaten ze tussen de twee en de acht maanden vast op de speciale terroristenafdeling van de gevangenis is Vught.

'Foute grappen'

De advocaten van de negen spraken eerder over 'foute grappen' van hun cliënten. Volgens hen blijkt nergens dat er sprake was van een serieus plan. De verdachten zijn hoogopgeleid en hadden volgens de advocaten hun leven op de rails. "Het lijkt wel alsof hoogopgeleide moslims die zich verdiepen in hun religie met extra argwaan bekeken worden", zei een van hen tijdens een eerdere zitting.

