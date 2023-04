112-nieuws: Man neergestoken op schoolplein • dode man in park Breda

18.14

De politie in Rome heeft Neculaie Negura dood gevonden. Hij was verdacht van betrokkenheid van een steekpartij in Café Friends in 2009 in de Hasseltstraat in Tilburg. Bij de steekpartij kwam Tilburger Gheorge Matei om het leven. Negura is een natuurlijke dood gestorven in een afgelegen barak langs een van de wegen in Rome.

