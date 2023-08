Dit zijn de meest wonderlijke Brabantse babyverhalen

Vier geboorteborden op rij en meterslange roze vlaggetjes. In één blok huizen in Middelbeers zagen maar liefst vier meisjes het levenslicht, en dat in amper drie weken tijd. Heel bijzonder. En er waren meer wonderlijke geboortes in onze provincie, de afgelopen jaren. Een overzicht van de mooiste babyverhalen.

Vier tweelingen geboren in negen maanden tijd in Oploo

In Oploo werden ze onlangs verblijd met een heuse babyboom van tweelingen. In nog geen jaar tijd kwamen er vier tweelingen ter wereld in het kleine kerkdorp waar maar zo'n 1800 mensen wonen. De kersverse ouders zijn apetrots op hun acht kleintjes en gingen bij elkaar op kraamvisite.

Harrie werd opa én overgrootvader op dezelfde dag

De 70-jarige Harrie van Buul maakte iets ongekends mee: in één dag tijd werd hij grootvader én overgrootvader. Op 3 augustus werd zowel zijn kleindochter Nena-Mae als zijn achterkleinzoon Jordan geboren. Helemaal beduusd was Harrie ervan. "Dat ik dit nog mag meemaken, supermooi is het!"

Steve met baby Nena-Mae en Sam met baby Jordan.

Mandy en Arie kregen onverwachts een drieling

Ze hadden één zoon en wilden er voor hem graag nog een broertje of zusje bij. Maar met de komst van hun drieling hebben Mandy (30) en Arie (28) Pronk uit Halsteren opeens vier kinderen. Even was het stel totaal beduusd toen ze van de verloskundige hoorden dat er drie kindjes te zien waren bij de echo. Daarna gingen ze meteen praktisch aan de slag. Drie maxi cosi's, drie wippertjes en drie ledikantjes. Alles in drievoud. Gelukkig paste het allemaal wel in huis. Alleen de auto moest worden ingeruild voor een groter exemplaar.

Mandy en Arie vol trots met hun vier kinderen (Foto: Mandy Pronk).

Wat een schatjes! Oeteldonkse carnavalstweeling geboren

Een échte Oeteldonkse tweeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis! Daar werd tijdens carnaval de tweeling Daan en Thomas geboren. En natuurlijk kregen ze mutsjes op met de Bossche driekleur én een oetel.

Foto: Jeroen Bosch Ziekenhuis

5 generaties op 1 foto: van betovergrootmoeder Bea (96) tot baby Eline

Stel, je wordt geboren en je hebt niet alleen een mama en oma, maar ook een overgrootmoeder en zelfs een betovergrootmoeder. Het overkwam de familie Morpey-Van Gemert uit Uden en Schaijk. Vijf generaties vrouwen, dat moest uiteraard worden vereeuwigd tijdens een fotoshoot. En zo sloot de 96-jarige betovergrootmoeder Bea haar kersverse achterachterkleindochter Eline voor het eerst in de armen.

De vijf generaties samen op de foto (foto: Ferenc Triki)

Allemaal jarig op dezelfde dag

Bij Joost en Nicole uit Uden is het ieder jaar driedubbel taart en evenzoveel lang-zal-ze-leven. Want niet alleen is het stel op dezelfde dag jarig, ook hun dochter Bobbi werd op die dag geboren. “Daar houd je geen rekening mee als je zegt; we willen een kindje", aldus een lachende Joost. En ook al wilden de kersverse ouders aanvankelijk liever dat hun dochter een eigen verjaardag zou hebben, later bleek het toch best praktisch om het op één dag te vieren. "Vanaf dat moment vonden we het extra leuk."

Nicole, Bobbi en Joost zijn alle drie op 28 januari jarig.