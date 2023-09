112-nieuws: brand in chaletje • verdachte schietpartij opgepakt

15.57

In Elsendorp heeft een brandje gewoed in een chaletje achter een huis. Dat was aan de Elsendorpweg. Omdat er geen wateraanvoer voor de brandweer in de buurt is, werd voor de zekerheid een watertransport meegestuurd. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig: de brand was snel onder controle.

Er is niemand gewond geraakt. Toen het vuur gedoofd was, mochten de bewoners van het huis het chaletje in om de schade op te nemen.