Dit zijn de zes duurste auto's die in de prak werden gereden

Een automobilist reed woensdagmiddag in Oosterhout zijn Bentley Mulsanne Speed tegen een boom. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zal net als veel autoliefhebbers met pijn in zijn hart naar zijn zwaar beschadigde bolide hebben gekeken. Dat zo'n exclusieve en kostbare auto in de prak wordt gereden, komt wel vaker voor in Brabant. Hieronder volgt de top 6.

1. Lamborghini Aventedor S - 522.000 euro

Autopoetsmiljonair Rick van Stippent uit Heusden reed in maart 2022 met zijn Lamborghini naar een autoshow op het TT Circuit van Assen. Op de A28 bij Rouveen verloor hij de controle. "Toen het misging, dacht ik: ik ga dood", zei de Brabander later. De auto met een topsnelheid van 350 kilometer per uur en 740 pk overleefde het inderdaad niet. Van Stippent bleef wel ongedeerd en moet in oktober voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. LEES OOK: Rick overleeft crash met peperdure Lamborghini: 'Ik dacht dat ik doodging'

De Lamborghini na de crash op de A28 (foto: ANP).

2. Bentley Mulsane Speed - 520.000 euro

Een automobilist verloor woensdagmiddag de macht over het stuur op de afrit van de A27 bij Oosterhout. Hij botste met zijn Bentley Mulsanne Speed tegen een boom, waarna de handgemaakte auto in brand vloog. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De Mulsanne Speed is een zeer exclusieve en snelle auto. Hij heeft 537 pk en een topsnelheid van 305 kilometer per uur. Er zijn er maar 32 van in Nederland. LEES OOK: Peperdure Bentley volledig in de kreukels tegen boom bij tankstation

3. Ferrari 599 GTB Fiorano - 352.000 euro

Een puzzeltocht met 55 andere exclusieve auto's eindigde januari 2018 in heel veel stukjes langs de A58 bij Goirle. De bestuurder van een Ferrari 599 GTB belandde op zijn dak in de greppel langs de snelweg. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis en zijn 620 pk sterke sportwagen werd afgeschreven. De bijrijder bleef ongedeerd. LEES OOK: Peperdure Ferrari landt op kop bij puzzeltocht

Ferrari vliegt uit bocht op A58

4. Lamborghini Gallardo Superleggera - 305.00 euro

Ondernemer Bob Ultee reed mei vorig jaar zijn Lamborghini kort op de A16 tussen het knooppunt Galder en Hazeldonk. Hij klapte achterop een klein autootje dat hij niet zag. De schade leek volgens Ultee groter dan het was. "Het was maar een kusje, want de airbags waren niet eens uitgeklapt." De Gallardo met 570 pk en topsnelheid van 325 kilometer per uur kon gerepareerd worden. LEES OOK: Lamborghini-crash: Bob Ultee weigerde alcoholtest uit 'angst voor bloed'

5. Bentley Continental GT Speed - 301.000 euro

Een man parkeerde in april 2016 zijn kapitale Bentley op een muurtje aan Monseigneur Völkerstraat in Kaatsheuvel. De schade viel relatief mee, maar de bestuurder raakte wel gewond. De bewoonster van het huis schrok zich rot, want zij zag de auto op zich afkomen omdat ze net de ramen aan het zemen was. LEES OOK: Kapitale Bentley ramt muurtje in Kaatsheuvel, 'Schrok me rot'

Foto: Martijn van Bijnen/FPMB.

6. Lamborghini Huracan LP-610 - 276.000 euro

De populaire Bredase fitnessvlogger Mo Bicep denkt voortaan wel drie keer na voordat hij zijn auto uitleent. In juni 2016 gaf hij zijn Lamborghini Huracan mee aan Dave Roelvink. Die reed de sportwagen volledig in de prak in Amsterdam. Roelvink bleef ongedeerd, maar de 610 pk sterke auto met een topsnelheid van 325 kilometer per uur niet. Al werd deze later wel als schadeauto te koop aangeboden voor bijna 115.000 euro. LEES OOK: Peperdure Lamborghini van Mo Bicep total loss gereden door Dave Roelvink