112-liveblog: gewonde bij botsing Odiliapeel • brand Bergen op Zoom meester

09.25

Een Fransman (18) heeft zich donderdagnacht flink misdragen in het uitgaanscentrum in Tilburg. Rond drie uur werd de politie gewaarschuwd vanwege een opstootje in een café. De man bleek daar een andere bezoeker een kopstoot te hebben gegeven. Toen de agenten hem wilden aanhouden, spuugde de Fransman een agent in de nek en ging hij ervandoor. Op camerabeelden was korte tijd later te zien dat de man op het Panhuijsenpad een steen pakte. Daar konden agenten de Fransman aanhouden.

