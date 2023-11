Verslaving kostte Leo bijna het leven: 'Ik lag gewoon dood te gaan'

Leo van Berkom was van zijn 21e tot zijn 52e verslaafd aan drank en medicijnen, tot hij eindelijk naar een afkickkliniek ging. “De laatste twee weken voordat ik in de kliniek verdween, heb ik alleen op bed gelegen en gedronken. Ik zat toen op een fles wodka per dag." Leo at niets. "Toen pas kreeg ik in de gaten: Kut, dit is niet goed. Ik dacht: ik lig hier dus gewoon dood te gaan op bed en ik zie het zelf niet." Nu helpt hij andere mannen als ervaringsdeskundige.

"De buitenkant is tot op het laatst best wel intact gebleven: mijn harnas, mijn masker. Maar m’n binnenkant was zo rot als een mispel," vertelt de 65-jarige Leo uit Etten-Leur in de podcast Op De Man Af. "Daarom hield ik de buitenkant zo in stand. Zodat de buitenwereld zag wat voor grote auto ik reed en wat voor dure pakken ik droeg. Ik geloofde zelf ook dat ik geen probleem had.”

Totdat Leo een paar weken achter elkaar non-stop in bed lag. “De laatste twee weken voordat ik in de kliniek verdween, heb ik alleen op bed gelegen en alleen gedronken. Ik zat toen op een fles wodka per dag. En niet eten, want ik hield niets meer binnen.” Uit het boek wat Leo op dat moment aan het lezen was, viel het visitekaartje van zijn voormalig counselor van verslavingskliniek SolutionS. “Toen pas kreeg ik in de gaten: Kut, dit is niet goed. Ik lig hier dus gewoon dood te gaan op bed en ik zie het zelf niet. Ik had geen twee weken later opgenomen moeten zijn, want dan was ik er niet meer geweest."

"Ik heb meteen mijn counselor gebeld en gezegd: 'Je hebt toch gelijk.'” Binnen twee dagen werd Leo opgenomen in de kliniek. Dat was in 2010. Kort daarna is hij begonnen als ervaringsdeskundige bij verslavingskliniek SolutionS in Eindhoven. "Van de cliënten die bij ons in behandeling zijn, is ongeveer 80% man. Bij de zelfhulpgroepen, de AA, de NA, dat soort groepen, bestaat ongeveer een kwart uit vrouwen."