Agenten krijgen vaak lagere straffen: ze mogen iets meer dan gewone burgers

Ook agenten moeten wel eens voor de rechter verschijnen als ze onder hun werktijd in de fout zijn gegaan. Dinsdag stond een agent voor de rechter omdat hij een motorrijder doodreed tijdens zijn dienst. Hem werd zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag verweten en hij kreeg 200 uur werkstraf. Jaap Timmer is politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet al jaren onderzoek naar geweld in politiewerk. Hij legt uit waarom de straf vaak lager uitvalt dan bij burgers.

Zomaar wat voorbeelden. Een agent die vorig jaar een drugsverdachte in Waalwijk doodschoot, werd vrijgesproken omdat het per ongeluk gebeurde. Een agent die twee jaar geleden een vrouw uit Den Bosch doodreed, kreeg 240 uur werkstraf. Ook moest hij de begrafeniskosten en een schadevergoeding betalen. Een agent die in Eindhoven een verwarde man dertien keer met zijn wapenstok sloeg, kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Als het gaat om overtredingen in het verkeer, is Jaap Timmer duidelijk: “Een gewone burger mag nooit te hard rijden of voorrang nemen waar het niet is toegestaan. Als wij als burgers zo’n fout maken, zijn we sowieso strafbaar.” Maar bij de politie ligt dat anders. “De politie mag onder bepaalde voorwaarden verkeersregels overtreden, als hij tenminste in een voorrangsvoertuig rijdt.” Dat betekent dat de agent met loeiende sirenes en zwaailichten moet rijden.

“Spoed is nooit een mensenleven waard."

“Onder bepaalde omstandigheden mag een agent dan de snelheid overtreden en door rood rijden. Maar de wet zegt ook: je hebt altijd de plicht om te zorgen dat de situatie veilig is. Je kunt er nooit van uitgaan dat andere weggebruikers jouw waarschuwingssignalen zien, dat ze weten dat je zo hard rijdt en voorrang wil nemen.” Zo moet een agent ondanks de spoed een kruising altijd met gematigde snelheid naderen, zodat de auto nog kan stoppen als dat nodig is. “Spoed is nooit een mensenleven waard en de veiligheid is altijd de verantwoordelijkheid van de agent.” Verschillende zaken uit het verleden laten zien dat een agent relatief mild gestraft wordt. Timmer begrijpt dat het voor de buitenwereld misschien zo lijkt, maar volgens hem kun je rechtszaken tegen agenten en tegen burgers niet één op één met elkaar vergelijken. “Politiemensen nemen zulke beslissingen als onderdeel van hun werk. Ze hebben daarvoor bepaalde bevoegdheden gekregen. Ze worden vervolgens afgerekend op het feit dat ze hun werk misschien niet goed genoeg hebben gedaan. Maar als je als burger zulke overtredingen maakt, dan geldt dat niet en ben je sowieso fout.”

"Ik begrijp dat mensen een zwaardere straf verwachten."