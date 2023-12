Zware crashes met Duitse huurauto’s: Europese zwarte lijst zou helpen

Afgelopen zaterdagavond vloog in Tilburg een peperdure Duitse huurauto uit de bocht en knalde tegen een boom. De bestuurder vluchtte weg. Jonge gasten die een huurauto halen in Duitsland en daarmee met hoge snelheden rondscheuren door binnensteden en over snelwegen, vormen een groot probleem. Dat ziet ook Brancheorganisatie BOVAG, ze pleiten voor een Europese zwarte lijst.

Eigenlijk is 'groot probleem' nog een milde omschrijving. Want vorig jaar kwamen bij twee crashes met Duitse huurauto’s vijf mensen op tragische wijze om het leven in Brabant: Mustaffa S. (22) reed met 117 km/uur door het centrum van Tilburg. Een 66-jarige voetganger die net overstak werd doodgereden.

een 27-jarige man uit Roosendaal reed 150 waar maximaal 50 is toegestaan toen hij in botsing kwam met een auto. Twee jonge kinderen en twee vrouwen kwamen om het leven. Het huren van een dure en snelle auto is vrij simpel, ook in Nederland. Met een paar klikken huur je bij een autobedrijf in Den Bosch online een Audi A5 Sportback voor 173 euro per dag. Topsnelheid: 250 kilometer per uur. Twee voorwaarden: je moet minimaal 23 jaar zijn én minimaal een jaar je rijbewijs hebben.

“Het is niet goed voor het imago van de sector."

“In principe kan iedereen een auto huren, en dat is ook heel goed. Dat is een mooie manier om een auto te delen”, zegt woordvoerder Paul de Waal van brancheorganisatie BOVAG (Bond van Automobiel-, Garage- en Aanverwante Bedrijven). “In Nederland zijn er meestal wel wat eisen zoals leeftijd en hoe lang je een rijbewijs hebt.” Volgens De Waal hebben verhuurbedrijven in Nederland het goed voor elkaar dankzij een zwarte lijst die wordt bijgehouden. “Op zo’n lijst staan mensen die een auto niet of veel te laat hebben teruggebracht of huurders die zware verkeersovertredingen hebben gemaakt. Maar ook mensen die de auto hebben gebruikt voor bijvoorbeeld een drugstransport.” De aanvullende voorwaarden, de zwarte lijst en het feit dat in Duitsland meer dikke auto’s te huur zijn zorgen ervoor dat snelheidsduivels over de grens een auto gaan huren. Daar baalt De Waal van: “Het is niet goed voor het imago van de sector, los van het drama voor alle slachtoffers.”

"We zijn alert maar we gaan niet elke Duitse auto aan de kant zetten."