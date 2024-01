112-nieuws: man onwel in Raamsdonk • enorme tak op de weg

15.53

Een man uit Raamsdonk is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in zijn huis aan de Raadhuisstraat onwel werd. Vermoedelijk stootte hij bij zijn val een bouwlamp om, die vervolgens is gaan broeien. De brandweer kreeg een melding van elektrocutie of een woningbrand, maar of dat ook daadwerkelijk het geval was, is nog niet duidelijk. Vanwege de ernst van de situatie, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde even verderop.