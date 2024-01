112-nieuws: handgranaat gevonden in Oss • pinpasfraudeur meldt zich

06.10

Aan de Sint Lambertusstraat in Engelen is een tuinhuis in vlammen opgegaan. De brand brak rond vier uur vannacht uit. Het tuinhuis stond achter in de tuin van een woning omgeven door allerlei andere schuurtjes. Terwijl de brandweer het vuur snel bluste, wekten agenten de bewoners van de aangrenzende woningen.

Van het tuinhuis bleef niets over. De eigenaar vertelde dat zijn honden hem gewekt hadden. Hij vermoedt dat de brand is ontstaan door een kaars die hij in het tuinhuis had aangestoken. Daarmee wilde hij voor wat warmte zorgen voor zijn planten, die hij voor de vorst naar binnen had gehaald.